Petição na França contra gabinete oficial da primeira-dama

Mais de 200 mil franceses não querem que Brigitte Macron seja primeira-dama. A petição online que está a circular visa impedir o Presidente Emmanuel Macron de criar um gabinete oficial para a sua mulher, para que esta assuma funções oficiais de primeira-dama francesa.

No texto da petição os signatários argumentam que não reconhecem razão para que a mulher do governante seja paga através de fundos públicos. O documento recorda uma das promessas de Macron antes de se tornar Presidente. O então candidato prometia uma "lei de moralização da vida pública", um projecto de combate à corrupção para melhorar a confiança pública nas instituições. “Não sou contra os empregos para familiares, quando são remunerados pelos próprios meios. Mas quando se trata do dinheiro público, não deve ser permitido”, afirmou em Março deste ano.Durante a campanha, Macron tinha indicado que a sua mulher iria ter “um papel na vida pública” se eleito, mas não seria paga com fundos públicos.

A petição foi lançada há três semanas. “Enquanto na Assembleia Nacional os empregos para familiares de deputados estão a ser banidos, paradoxalmente temos isto a acontecer”, lê-se no documento. “A acontecer, esse deverá ser resultado de uma decisão tomada em referendo e não por um homem só”, sublinha o texto, assinado por Thierry Paul Valette.

O documento ressalva que “condena todos os ataques sexistas contra Brigitte Macron” e insiste que, em momento algum, está a questionar as competências da mulher de Macron. “No entanto, num momento onde o comportamento ético precisa de ser reiterado na política francesa não podemos não sancionar a criação de um estatuto especial para a mulher do Presidente Macron.

Valette lembra que Brigitte tem já “dois a três colaboradores, duas secretarias e dois seguranças, e isso é suficiente”.

A petição surge numa altura em que a popularidade do Presidente francês continua a cair. No último mês, a aprovação de Macron caiu sete pontos percentuais, para níveis abaixo dos 40%. Eleito em Maio de 2017, Macron tem uma popularidade mais baixa do que os seus antecessores em igual período de mandato. François Hollande e Nicolas Sarkozy tinham respectivamente 56% e 66%, lembra o Guardian. Nem Hollande, nem Sarkozy criaram um gabinete oficial para as suas esposas.

Durante a manhã desta segunda-feira a petição contava com 190 mil assinaturas. Ultrapassou as 200 mil assinaturas em menos de meia hora, denunciado o ritmo com que os franceses estão a aderir à iniciativa.

