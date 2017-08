Marca de roupa que reinventou símbolo nazi é alvo de críticas

Uma empresa de roupa está a ser alvo de críticas nas redes sociais, depois de reinventar o símbolo nazi, adoptado por Adolf Hitler. A marca KA Designs deu uma nova vida à suástica, associando-a à paz e ao amor – valores bem distintos dos que foram defendidos pelo regime nazi.

Ao símbolo nazi a marca juntou as cores que representam a bandeira do movimento LGBT, criado em 1978 pelo artista Gilbert Baker.

As peças da KA Designs surgem com a imagem nazi, acompanhada das coloridas cores da bandeira LGBT com inscrições como “paz”, “amor” e “zen”. De acordo com o canal de notícias BBC, inicialmente, as peças podiam ser compradas através da Teespring, uma loja online que vende produtos personalizados.

Contudo, a Teespring removeu do seu site todos os produtos da KA Designs, devido a "problemas de conteúdo" das peças da marca.

Peace with Swastika. Link in bio. Uma publicação partilhada por KA design (@ka.artdesign) a Jul 12, 2017 às 8:09 PDT

Apesar de todo o criticismo por parte dos internautas, que se mostraram chocados com as criações, a empresa argumenta que a ideologia nazi corrompeu um “símbolo de paz, amor, sorte e do infinito”, com mais de 5000 anos.

“Eles pegaram na suástica, rodaram-no 45 grau e tornaram-no num símbolo de ódio, medo, de guerra, tornando-o num símbolo racista e de poder”, escreveu a empresa num vídeo partilhado na sua página do Facebook.

The New Swastika The New Swastika. Discover More: https://goo.gl/7dZuMP Publicado por KA design em Quarta-feira, 12 de Julho de 2017

Para a KA Designs, o nazismo “estigmatizou a suástica para sempre”.

Porém, no vídeo que conta com mais de 13 mil reacções e dez mil comentários, a empresa apresenta a “nova suástica”, acompanhada das palavras “paz, amor, respeito e liberdade”.

Numa entrevista à revista britânica Dazed, a marca conta que pretende “partilhar a beleza do símbolo, separando-o do ódio a que está associado”.

Questionados sobre como se sentiriam caso as suas peças fossem compradas por pessoas nazis, a KA Designs respondeu à Dazed: “Não nos iríamos importar.”

“O objectivo deste projecto não é obter lucro”, explicou a empresa, acrescentando: “Acreditamos que a mensagem nas nossas peças é clara: a paz, o amor e a liberdade vencem o ódio, a guerra e o preconceito”.

Contudo, os internautas mostraram o seu descontentamento com as peças de vestuário da empresa. Gabriel Rosenberg, um membro da Organização Sionista Mundial, considera que as criações da KA Designs são “obscenas e repugnantes”.

Obscene and disgusting: US T-shirt company sells swastika design as ‘symbol of love and peace’ https://t.co/SoSTvKkpLd — Gabriel Rosenberg (@GabRosenberg) 7 de agosto de 2017

“Não se pode ‘reinventar’ um símbolo que foi utilizado para o ódio e que representa o desejo de destruir as pessoas”, escreveu Gabi Benisti na página de Facebook da empresa.

“Como se atrevem a desrespeitar aqueles que perderam a sua vida durante o Holocausto!”, lê-se na página da marca. Outros comentários questionam o que a empresa “estava a pensar” quando juntou o símbolo nazi com a bandeira “arco-íris” LGBT.

Apesar de toda a controvérsia envolta nas peças da KA Designs, a marca compreende "cada uma das pessoas” que se sentem ofendidas com os produtos.

“Eles não querem romper o forte laço que existe entre o símbolo e as atrocidades que foram cometidas pelos nazis. Eles pensam que queremos apagar esses factos”, explicam à publicação britânica: “Queremos fazer o contrário disso”, explicam.

“Queremos promover o amor e a paz para lembrar toda a gente que a humanidade pode ser melhor do que é actualmente e do que já foi no passado”, esclarece a KA Designs.

