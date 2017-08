Onze mortos em ataque a igreja na Nigéria

Um grupo de homens armados matou este domingo pelo menos 11 pessoas e deixou feridas mais 18 vítimas, num ataque a uma igreja na localidade de Ozubulu, na Nigéria. De acordo com as autoridades, o ataque terá tido origem num confronto entre membros da comunidade local, escreve a Reuters.

Testemunhas no local referem que, num primeiro momento, dispararam contra um homem que se encontrava na igreja e que, posteriormente, começaram a disparar indiscriminadamente contra o resto das pessoas, escreve a agência EFE.

As forças policiais acreditam, no entanto, que o alvo do grupo atacante não estaria na igreja, pelo que terá escapado ao ataque. Essas são também as declarações de um activista de direitos humanos, que avança que os atacantes terão ficado exaltados depois de procurarem o alvo em casa e na igreja e não o encontrarem em nenhuma das moradas.

O ataque, escreve a AFP, foi realizado por cinco homens armados na igreja católica de St Philippie, a cerca 300 quilómetros a leste de Lagos, a capital.

Até agora não foram efectuadas detenções. Nenhum grupo reclampou ainda a autoria do ataque. Garba Umar, comissária da polícia, adiantou que o ataque poderá estar realizado com droga, cita a BBC.

A Nigéria vive num clima de forte insegurança. Só desde 2009, o grupo de islamistas radicais militantes do Boko Haram já matou mais de 20 mil pessoas. O grupo terrorista tem recorrido a ataques suicidas contra a população.

O exército nigeriano tem procurado nos últimos meses recuperar muito do terreno conquistado por Boko Haram no nordeste do país. No entanto, os terroristas têm recorrido cada vez mais a ataques suicidas contra civis.

