Fogo em Sesimbra não coloca habitações nem zona de praia em risco

O incêndio em zona de pinhal em Sesimbra, no distrito de Setúbal, não está a colocar habitações em risco nem obrigou, até ao momento, as pessoas a abandonarem as zonas de praia, disse o vereador da Protecção Civil.



"O incêndio deflagrou na zona da Lagoa da Estacada, perto do espaço interpretativo de aves. Parecia já estar dominado, mas devido a algumas projecções, voltou a reacender e está mais preocupante nesta altura", disse à Lusa Francisco Luís, vereador da Protecção Civil da Câmara de Sesimbra.



Segundo o responsável, não há vítimas a registar nem habitações em risco de momento.



"O incêndio é em zona de pinhal e não existem habitações em risco de momento, mas o vento está a dificultar as operações. Até ao momento não há necessidade de solicitar que as pessoas abandonem os locais de praia, como a Lagoa de Albufeira, mas se houver necessidade vamos actuar", explicou.



O incêndio está a provocar o corte da estrada nacional 377, entre o Marco do Grilo e a Lagoa de Albufeira.

"A estrada está cortada. Neste momento, a Protecção Civil Municipal, em colaboração com a Junta de Freguesia do Castelo, está já a fornecer apoio aos meios que estão local, como no caso do fornecimento de águas", referiu Francisco Luís, acrescentando que mais meios vão chegar ao local.



O incêndio está a lavrar em zona de pinhal em Sesimbra, no distrito de Setúbal, desde as 12h17, com duas frentes activas, estando as chamas a ser combatidas por 147 operacionais, 51 viaturas e seis meios aéreos.

