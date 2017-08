Almeida Henriques chamou adjunto para integrar lista do PSD à Câmara de Viseu

O até agora adjunto do presidente da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado, integra a lista que Almeida Henriques apresenta às próximas eleições autárquicas de 1 de Outubro. Esta foi a surpresa numa lista que o candidato do PSD diz ser de “renovação”.

“Jorge Sobrado despe a pele de técnico para vestir a pele de político”, disse o autarca viseense na inauguração da sede de campanha da sua recandidatura e na apresentação dos elementos que fazem parte da sua equipa. Almeida Henriques apontou também quais os pelouros que serão atribuídos ao professor universitário e responsável pela comunicação da Câmara de Viseu. Cultura, Turismo, Património e Marketing Territorial são as áreas entregues a Jorge Sobrado caso venha a ser eleito.

“É um convite muito responsabilizador mas também muito desafiante. Viseu vive um momento muito especial do ponto de vista da sua organização e afirmação turística. Vive um momento de redescoberta do seu património e de construção de uma marca com um enorme potencial”, assinalou Jorge Sobrado que chegou a Viseu quando Almeida Henriques venceu as Autárquicas em 2013.

O agora candidato vê com naturalidade o convite que lhe foi endereçado para fazer parte da equipa a nível político. “Encaro isto como um grande desafio mas ao mesmo tempo como um passo natural e compreensivo de alguém que faz um percurso técnico para alguém que vai assumir também as responsabilidades do ponto de vista de decisão. O envolvimento comunitário em Viseu, quer a nível empresarial, social e cultural, é muito estimulante”, sublinhou.

Comparativamente à equipa que acompanhou Almeida Henriques no primeiro mandato, há duas saídas (os vereadores responsáveis até agora pelos pelouros da Cultura e do Desporto). Jorge Sobrado aparece em quinto lugar, numa lista que mantém como número dois o actual vice-presidente Joaquim Seixas. Em terceiro lugar surge uma mulher, Conceição Azevedo, engenheira civil e actual directora de serviços no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Em quarto lugar mantém-se o também vereador João Paulo Gouveia.

Em resultado das eleições de 2013, o PSD, além de eleger o presidente, conseguiu mais quatro mandatos no executivo.

Para Almeida Henriques, a equipa agora apresentada dá aos “viseenses uma garantia renovada e reforçada de elevada competência, excelência de serviço público e cidadania positiva”.

“Fica provado que esta é uma candidatura onde toda a gente tem lugar, uma candidatura aberta”, reforçou o candidato que destacou ainda da lista “uma maior paridade de género e uma complementariedade de competências”.

Joaquim Seixas, presidente da Comissão Política de Secção do PSD, reforçou a ideia de que a equipa apresentada ao executivo “não é uma reprodução de um directório partidário”.

