Independentes e mulheres dominam lista de Manuel Pizarro ao Porto

A lista do PS à Câmara do Porto, liderada por Manuel Pizarro, apresenta muitas surpresas. O candidato aposta em “figuras muito qualificadas com provas dadas nos mais diversos sectores de actividade”, como a economista Odete Patrício, que até Janeiro foi directora-geral da Fundação de Serralves, ou Carlos Guimarães, director da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

Richard Zimler, escritor e professor norte-americano, a quem a Câmara do Porto atribuiu recentemente a Medalha de Honra da Cidade, Maria João Castro, docente na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, e Francisca Guedes de Oliveira, professora auxiliar na Católica Porto Business School e directora adjunta para os programas de mestrado e para o corpo docente, são outros rostos da candidatura. Nas palavras do candidato, o curioso da lista é que “mais de metade das pessoas que a integram não tem filiação partidária e a maioria dos candidatos são mulheres”.

“É uma lista composta por pessoas muito qualificadas com provas dadas nos mais diversos sectores de actividade na cidade e no país, que tem a intenção de demonstrar a abertura com que o PS encara a gestão autárquica do Porto”, declarou ao PÚBLICO o candidato. “Além de tudo o mais, demonstra a capacidade de se formar uma equipa porque o nosso sucesso da cidade será sempre maior se for estribado num conjunto de pessoas que, apesar da sua diversidade, se conseguem encontrar num projecto comum”, disse o também vereador do PS.

Reconhecendo, embora, que a vida política hoje “não é muito atraente”, Pizarro não tem dúvidas de que as pessoas que desafiou para o combate das autárquicas “só aceitaram porque gostam muito do Porto e confiam muito no projecto”. “Com pessoas com tanta qualidade, esta candidatura é muito mais do que uma candidatura do PS, é uma candidatura que vai muito para além das fronteiras do Partido Socialista”, afirmou, notando ainda que a lista “tem pessoas que são filiados no PS, mas também tem muitas pessoas que não são filiadas em nenhum partido e tem sobretudo muitas pessoas que são, do ponto de vista do seu percurso cívico e profissional, absolutamente independentes”.

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, é o mandatário da candidatura e ontem foi apresentado aos militantes. Numa intervenção muito aplaudida, o mandatário falou do Porto. “Do Porto que queremos, um Porto onde ser independente não é ser sozinho nem ter receio do próximo, mas onde ser independente é ter certezas e auto-estima para estabelecer compromissos e honrá-los até ao fim”, disse numa alusão a Rui Moreira. Um outro recado chegou logo a seguir. “Tens contra ti outros e outras que dizem que sabem tudo. Mas esses que sabem tudo, às vezes parece que não percebem nada. E vale muito pouco saber tudo quando não se percebe nada”, sublinhou.

Antes, reconhecera que o Porto é hoje uma cidade melhor do que há quatro anos. “É uma cidade mais procurada, mais conhecida, com mais ofertas, mais preocupada com os seus, com melhores infra-estruturas e um conjunto de bons projectos que nasceram na forja de um trabalho que tem no seu coração o Partido Socialista e Manuel Pizarro”, atirou Matos Fernandes.

Pizarro entrega amanhã ao meio-dia as listas às eleições autárquicas no Palácio da Justiça, na companhia do seu mandatário, Matos Fernandes, e do cabeça de lista à assembleia municipal, Luís Braga da Cruz, antigo ministro da Economia.

