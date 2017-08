A partir deste domingo, Museu do Oriente recebe filmes dos estúdios japoneses Ghibli

O Museu do Oriente, em Lisboa, vai receber aos domingos, entre este domingo e 26 de Agosto, um ciclo de exibição de filmes de animação japonesa dos estúdios Ghibli com entrada gratuita.

Arquitectos do Imaginário é o título deste ciclo, já na sua terceira edição, reunindo quatro filmes: Nausicaä do vale do vento, de Hayao Miyazaki, Contos de Terramar, de Goro Miyazaki, O Castelo Andante, de Hayao Miyazaki e O Mundo Secreto de Arriety, de Hiromasa Yonebayashi.

Fundado em 1985 pelos criadores japoneses Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, o Studio Ghibli tem vindo a criar filmes de animação com universos de fantasia poética, atenção ao detalhe e uma imagética que combina realidade e imaginação. Quase todos os filmes ali criados foram dirigidos por Hayao Miyazaki e Isao Takahata, enquanto Toshio Suzuki é o produtor da maioria.

A viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki, venceu o Óscar de Melhor Filme de Animação em 2003. Os estúdios inauguraram ainda o Museu Ghibli, dedicado às obras do estúdio.

