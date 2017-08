Dois turistas detidos por fazerem saudação nazi em Berlim

A polícia alemã deteve dois turistas chineses por fazerem a saudação nazi em frente ao Reichstag, o Parlamento germânico em Berlim.

Segundo cita a Reuters, a polícia informou que deteve dois homens, de 36 e 49 anos, depois de estes terem sido vistos a realizarem a saudação nazi enquanto se fotogravam através dos seus smartphones.

Agora enfrentam acusações de “utilizarem símbolos de organizações proibidas”, informou a polícia. Os turistas foram libertados depois de pagarem uma multa de 500 euros cada um.

O caso remete para o comportamento adequado a ter quando se é turista, designadamente quando se quer fotografar alguém ou um espaço. No início deste ano, o artista satírico Shahak Shapira desenvolveu o projecto Yolocaust através do qual imagens reais de arquivo do genocídio judeo são combinadas com selfies de visitantes ao Memorial aos Judeus Mortos da Europa, em Berlim.

A iniciativa gerou controvérsia e chamou a atenção para a “ligeireza” de alguns dos turistas que visitam o memorial que recorda a vida dos judeus mortos pelo nazismo.

"As vítimas estão mortas e provavelmente estarão ocupadas a fazer coisas próprias de pessoas mortas, que não passarão por importar-se com o tema", referia o artista ironicamente no seu site. Mas relembrava que "nenhum evento histórico se compara ao Holocausto" e que "cabe a cada um saber como se comportar junto ao local onde se homenageiam as seis milhões de pessoas que perderam a vida" sob acção do regime nazi.

