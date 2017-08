Wax on, wax off: Karate Kid está de volta como série no YouTube

Vamos só esclarecer isto primeiro: o primeiro filme Karate Kid - Momento da Verdade é, inegavelmente um filme de desporto. Há um torneio de karaté no fim, que até eliminatórias tipo March Madness tem. O facto de os primeiros dois terços do filme serem angústia adolescente e treinos provavelmente dúbios em artes marciais não interessa. Daniel LaRusso ganha um troféu brilhante no fim. Filme de desporto.

Quanto aos outros filmes do franchise: não tenho bem a certeza do que é The Karate Kid Part II, mas não é um filme de desporto, embora comece, literalmente, onde o primeiro acaba. Depois salta uns meses e torna-se uma espécie de filme de vingança/viagem/amor/catástrofe e uma história de redenção. Nunca vi o terceiro filme da série – que foi classificado como “um filme horrível” pelo seu próprio realizador – embora a Wikipedia me diga que também acaba com um torneio de karaté. Nem vi os dois reboots subsequentes com Hilary Swank e com o filho de Will Smith, respectivamente. Pelo que eu sei, até podiam ter sido filmes com aliens.

De qualquer maneira, esta introdução demasiado longa é só um pigarreio para a notícia de que as personagens principais do Karate Kid original, o filme de 1984 que encantou basicamente toda a gente com menos de 12 anos e que é oficialmente um filme de desporto, vão voltar para uma comédia de dez episódios no YouTube Red, o serviço de streaming por subscrição do site [e que não está disponível em Portugal]. Intitulado Cobra Kai, vai focar-se num Johnny Lawrence caído em desgraça – o bully interpretado por Billy Zabka no filme. Segundo a Hollywood Reporter, Johnny vai reabrir o famoso dojo e reacender a sua rivalidade de karaté com “um agora bem sucedido Daniel, que tem tido problemas em manter o equilíbrio na sua vida sem a orientação do seu mentor, Mr. Miyagi."

Tanto Zabka quanto Ralph Macchio, que interpretava a personagem principal no filme, vão regressar aos papéis que os tornaram famosos, tornando-se também produtores executivos. Pat Morita, que interpretava Mr. Miyagi, morreu em 2005.

"Como toda a gente que cresceu na década de 1980, nós os três somos enormes fãs de The Karate Kid", disseram os argumentistas e produtores executivos Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg em comunicado. “Cobra Kai vai ser uma verdadeira continuação dos filmes originais – recheada de comédia, coração e cenas de luta entusiasmantes. Mal podemos esperar para reacender a rivalidade LaRusso-Lawrence, e estamos gratos aos nossos parceiros na YouTube Red, Sony Pictures Television e Overbrook pelo seu entusiasmo partilhado em tornar realidade o nosso projecto de sonho”.

Heald é conhecido como o argumentista de Jacuzzi - O Desastre do Tempo (2010) e Hurwitz e Schlossberg foram responsáveis pelos filmes Harold and Kumar e por um American Pie mais recente, por isso Cobra Kai vai decididamente inclinar-se para a comédia – o que, francamente, é a única forma de lidar com a história de duas personagens desenhadas a traços largos de cartoon há mais de 30 anos.

Ainda não se sabe se Martin Kove vai retomar o seu papel como o sensei malévolo John Kreese, mas devia.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

