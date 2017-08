Homem de 58 anos morre afogado na Marinha Grande

Um homem de 58 anos morreu afogado nesta sexta-feira na praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, após ter mergulhado quando estava hasteada a bandeira vermelha, informou o comandante da Capitania da Nazaré. "Quando foi retirado do mar, ainda estava vivo mas já em paragem cardiorrespiratória", disse Gomes Agostinho.

PUB

O caso "já foi entregue ao Ministério Público para averiguar a causa da morte do indivíduo", sendo que está a ser investigada a "existência de outros comportamentos de risco" por parte da vítima, para além de ter mergulhado quando estava bandeira vermelha.

Segundo Gomes Agostinho, o homem tinha sido emigrante no Canadá, mas já se encontrava a residir na zona de Leiria, tendo ido até à praia com a mulher e com "alguns amigos canadianos".

PUB

De acordo com o comandante dos bombeiros locais, João Lavos, foram realizadas manobras de reanimação, sem sucesso, tendo o médico da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Leiria confirmado o óbito na praia.

PUB

PUB