Paul McCartney troca baixo pela bateria em novo disco de Foo Fighters

Um dos nomes que faz parte do leque de artistas convidados no novo álbum de Foo Fighters, Concrete and Gold, foi revelado. Paul McCartney participa num dos temas do novo disco trocando o baixo pela bateria. A notícia foi avançada por Dave Grohl, vocalista da banda, em entrevista à ET Canada, juntamente com os restantes membros de Foo Fighters.

É Taylor Hawkins, o baterista oficial da banda, que relembra o momento de gravação da faixa com o ex-beatle. "Ele [Paul McCartney] nem sequer tinha ouvido a canção, entrou [no estúdio] e o Dave [Grohl] pegou numa guitarra acústica e mostrou-lha. Depois sentou-se em frente a uma bateria especial, montada pelo técnico, e fez dois takes", recordou o baterista.

No entanto, McCartney não é, segundo David Grohl, a “maior estrela” que fará parte do álbum. Há cerca de dois meses, em declarações à Radio 1, da BBC, Grohl disse que “a maior estrela pop do mundo” faz coros numa das “faixas mais pesadas” do álbum. De forma a evitar equívocos, o vocalista já veio esclarecer que a “estrela” a que se referia não é McCartney. Negando, também, os rumores de que Adele ou Taylor Swift seriam a “estrela pop” em questão.

O nome da colaboração “secreta” só será revelado no lançamento do novo álbum, Concrete and Gold, no dia 15 de Setembro. Mas, McCartney e o "nome secreto" não são as únicas partipações especiais do disco. Grohl já havia revelado outras parcerias, incluindo Inara George, de The Bird and the Bee; o saxofonista Dave Koz; Alison Mosshart, dos The Kills; e Shawn Stockman, dos Boys II Men.

Concrete and Gold inclui 11 faixas, como The Sky is a Neighborhood, La Dee Da e o primeiro e único single oficialmente revelado, Run - as duas últimas fizeram parte do alinhamento do concerto da banda no segundo dia do festival Nos Alive, dia 7 de Julho. O nono trabalho discográfico da banda está a ser produzido por Greg Kurstin, que também é produtor do novo álbum de Paul McCartney, sucessor de New (2013) e ainda sem data de edição anunciada.

