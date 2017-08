Ministério Público pede anulação da Constituinte de Maduro por suspeita de fraude

A procuradoria-geral da Venezuela entrou com um pedido nos tribunais para que seja impedida a tomada de posse da Assembleia Constituinte, criada e referendada nas eleições do último domingo, convocadas pelo Presidente Nicolás Maduro.

O Ministério Público venezuelano anunciou a decisão através do Twitter, justificando-se com as suspeitas de fraude durante o sufrágio do domingo passado em que se decidiu a composição da assembleia que redigirá a nova Constituição.

#URGENTE 1/2 Fiscales 4 Nacional y 77 AMC solicitaron ante tribunal de control suspensión de instalación de Asamblea Nacional Constituyente pic.twitter.com/jNDhJGEFHm — Ministerio Público (@MPvenezolano) August 3, 2017

A tomada de posse da Assembleia Constituinte está marcada para esta sexta-feira e deverá ser marcada por mais um dia de protestos organizados pela oposição a Maduro.

Esta quarta-feira a procuradora-geral, Luisa Ortega Diaz, abriu um inquérito para investigar as acusações de fraude. Numa entrevista à CNN, a antiga apoiante de Hugo Chávez e actual opositora de Nicolás Maduro disse que o processo eleitoral de domingo foi "escandaloso" e sugeriu que "o número de eleitores provavelmente nem chega a metade do que foi anunciado".

No entanto, em Junho, o Supremo venezuelano indicou a porta da saída a Diaz, que se tornou na principal figura do Estado a contestar o Presidente da Venezuela.

