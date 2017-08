Morreu o actor Robert Hardy, o "ministro da magia" de Harry Potter

O actor britânico Robert Hardy, conhecido pelo papel de ministro da magia na saga de Harry Potter, morreu aos 91 anos em Danville Hall, uma casa de repouso para actores nos arredores de Londres. A notícia foi avançada pela agência britânica Press Association, citando fontes familiares.

“É com uma grande tristeza que a família de Robert Hardy anuncia hoje a morte do actor, depois de uma vida extraordinária: uma carreira longa, com mais de 70 anos no teatro, na televisão e no cinema”, pode ler-se no comunicado divulgado pela Press Association.

Nascido em 1925, Hardy foi comendador da Ordem do Império Britânico, participou em peças de teatro, em séries de televisão e em mais de uma centena de filmes, incluindo O Espião que Veio do Frio (1965) ou Razão e Sensibilidade (1995). A interpretação do mais carismático primeiro-ministro britânico na mini-série Winston Churchill: The Wilderness Years valeu-lhe um prémio Bafta em 1982. Recentemente, Hardy interpretou Cornelius Fudge, ministro da Magia, em quatro filmes da saga Harry Potter.

