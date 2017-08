Portal do cidadão e do empréstimo

Se necessitasse de um empréstimo rápido e confidencial uma das soluções que tinha até ontem era aceder ao Portal do Cidadão. Gerido pelo Governo através da Agência Para a Modernização Administrativa, o portal destina-se a prestar esclarecimentos sobre perto de dois mil serviços da administração pública. Serve por exemplo para marcar online consultas médicas nos centros de saúde e para tratar de assuntos relacionados com o Cartão do Cidadão. No último mês a caixa de mensagens em que os utentes colocam as suas dúvidas sobre a renovação deste documento de identificação foi inundada de ofertas. “Oi, você precisa de um empréstimo? Se interessado, sou credor de empréstimo e estou aqui para ajudar. Ofereço empréstimos ao setor público e privado. Em Deus, eu confio e prometo ajudar pessoas que se afogam financeiramente [sic]”, dizia uma delas, assinada por um indivíduo que se intitula Patrick. “Presto um empréstimo com uma taxa de juros de 2%”.

Também podiam ler-se supostos testemunhos: “Meu nome é Patrícia Martins, de Portugal, mãe solteira, antes do meu marido morreu ele nos deixou com tanta dívida, eu estava tão confuso e frustrado com a forma como para pagar a enorme dívida. Então, solicitei um empréstimo de € 85.000 euros com uma duração de cinco anos [sic]”. O teor destas mensagens não impedia a entidade gestora do portal de avisar quem nele navega de que está atenta ao que se passa online, reservando-se o direito de eliminar comentários que não respeitem a sua política de privacidade.

O gabinete da ministra da Modernização Administrativa esclareceu que “o sistema de alarmística não detectou como spam os comentários em causa”, que foram entretanto apagados após o PÚBLICO ter feito perguntas ao Governo sobre a questão.

Mas nas caixas de comentários abundam também críticas às disfuncionalidades do portal. “Tristeza de serviço... Mais vale estarem quietos. Poupavam em salários desnecessários e aplicações que não funcionam correctamente”, lê-se numa das mensagens. Um descontentamento que se alarga também à aplicação Mapa do Cidadão, lançada pelo Governo para facilitar também a vida a quem tem de lidar com os serviços do Estado. Aqui podem tirar-se senhas em tempo real para o cartão de cidadão, mas a lentidão da aplicação faz desesperar muitos dos que a usam. “Bloqueia constantemente”, queixava-se na passada semana um utilizador. “Pedem-se senhas e elas não aparecem”, reclamavam outros.

