Incêndio em fábrica de Gondomar mobiliza cerca de 40 bombeiros

Um incêndio numa fábrica de alumínio está a ser combatido por cerca de 40 bombeiros do concelho de Gondomar, confirmou ao PÚBLICO fonte do centro de operações dos Bombeiros de Gondomar. O alerta foi dado pelas 12h e ainda não existem pormenores sobre como terão começado as chamas.

PUB

A fábrica está localizada "perto do metro", na zona de Fânzeres. De acordo com o Jornal de Notícias, a fábrica em questão é a Ferpalvil.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio está a mobilizar pelo menos cinco corporações de bombeiros. Operacionais de Ermesinde, Areosa, São Pedro da Cova e Valbom estão também no terreno. No local, os operacionnais contam com o apoio de dez viaturas.

PUB

"Para já não existe registo de feridos", avançam os bombeiros de Gondomar.

PUB

PUB