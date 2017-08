Porto e Matosinhos recebem Campeonato do Mundo de 49er e 49erFX

Dez anos depois de Cascais ser palco da prova, o Campeonato do Mundo de vela, nas classes 49er e 49erFX, vai regressar a Portugal. Entre 25 de Agosto e 2 de Setembro, alguns dos melhores velejadores do mundo, incluindo campeões olímpicos, vão competir ao largo do Porto e de Matosinhos, numa prova organizada pelo Clube de Vela Atlântico, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Matosinhos, da Câmara Municipal do Porto, do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e da Federação Portuguesa de Vela.

No total, serão 130 embarcações e 350 atletas, oriundos de 60 países, destacando-se a presença de duas dezenas de medalhados olímpicos, campeões mundiais e participantes na America’s Cup e na Volvo Ocean Race. A principal competição mundial de 49er e 49erFX, uma das mais importantes classes olímpicas de vela, terá o Porto e Matosinhos como palco, e Nuno Amado, da organização da prova, refere que foi com “grande orgulho e sentido de responsabilidade” que “Portugal e o Clube de Vela Atlântico” receberam a notícia que tinham “sido escolhidos pela Associação Internacional de Vela para acolher e organizar este evento histórico”. “Estou certo que esta será ainda uma oportunidade única para a promoção desta modalidade fantástica, que conquista cada vez mais aficionados em Portugal e, em particular, no norte do país”, acrescenta o vice-presidente do Clube de Vela Atlântico.

Do lado institucional, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, diz que este é “mais um exemplo da estratégia conjunta que as autarquias do Porto e de Matosinhos entenderam seguir para a viabilização de eventos desportivos de referência ao longo da sua Frente Atlântica”, enquanto o seu homólogo matosinhense destaca os benefícios para o seu concelho. “É um evento que trará milhares de pessoas até nós, desde os atletas provenientes de mais de cinquenta nacionalidades, a todos os que os acompanham, treinadores, equipas técnicas, familiares e demais interessados, assumindo uma indiscutível relevância no que à promoção da economia local, do desporto e do turismo diz respeito”, afirma Eduardo Pinheiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos.

Para Melchior Moreira, Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, a realização deste evento reforça a posição do Norte do país como “um destino de grandes eventos desportivos, capazes de proporcionarem experiências únicas e diferenciadoras”.

A organização da prova prevê que o impacto directo na economia da região seja superior a um milhão de euros, não estando ainda contemplado neste valor o reflexo directo do público que irá assistir ao evento, nem a exposição mediática local e internacional.

