Messi para Neymar: "Te quiero mucho"

O jogador argentino Messi reagiu em vídeo à saída de Neymar do Barcelona, onde os dois jogadores partilharam os relvados durante quatro anos. Messi partilhou no Instagram uma mensagem de despedida para o futuro ex-colega brasileiro.

“Foi um enorme prazer ter partilhado estes anos contigo, amigo Neymar”, escreveu o jogador. “Desejo-te muita sorte para esta etapa da tua vida”, escreveu o futebolista argentino, anexamdo imagens dele com Neymar. Messi remata a mensagem com uma abreviatura – "Tkm", que significa “te quiero mucho” – “gosto muito de ti”, em português.

Fue un placer enorme haber compartido todos estos años con vos, amigo @neymarjr. Te deseo mucha suerte en esta nueva etapa de tu vida. Nos vemos Tkm Uma publicação partilhada por Leo Messi (@leomessi) a Ago 2, 2017 às 6:05 PDT

Neymar, que vestia até então o número 11 do Barcelona, agradeceu ao "irmão" pela homenagem dizendo: "Vou sentir saudades."

A saída de Neymar da equipa catalã foi anunciada nesta quarta-feira pelo agente do futebolista, esperando-se que integre o plantel da equipa francesa Paris Saint-Germain.

O empresário de Neymar, Wagner Ribeiro, garante que a equipa francesa vai pagar os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão do contrato com a equipa catalã. Esta é a transferência mais cara na história do futebol.

