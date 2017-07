PJ detém incendiários em Penafiel e Penacova

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira que deteve dois indivíduos responsáveis pelos incêndios dos últimos dias em Penafiel e em Penacova. No total, este ano, já foram identificadas e detidas pela PJ 44 pessoas suspeitas da autoria do crime de incêndio florestal.

No caso de Penafiel, a PJ explica que identificou e deteve, através da Directoria do Norte, “um homem de 55 anos de idade, desempregado, pela autoria de um crime de incêndio florestal”.

O incêndio ocorreu na sexta-feira, 28 de Julho, ao final da manhã, numa freguesia de Penafiel, e colocou “em perigo uma zona florestal de grande dimensão e várias habitações”.

O homem foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a “medida de coacção de apresentações semanais no posto policial da área da sua residência”

Em Penacova, foi a Directoria do Centro que deteve um “homem de 33 anos, solteiro, operador de moto-serra, pela presumível prática de um crime de incêndio florestal”. Trata-se de um incêndio ocorrido no sábado (29 de Julho) em S. Miguel de Poiares, numa zona povoada com eucaliptos, pinheiros e azinheiras, em que arderam cerca de cinco hectares de terreno.

A PJ, que contou com a colaboração da GNR de Vila Nova de Poiares, diz que “o suspeito actuou num quadro de alcoolismo e utilizou um isqueiro para atear o incêndio”.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coacção adequadas.

