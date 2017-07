Grupo Transtejo introduz sistema de "factura na hora"

O grupo Transtejo, responsável pelas ligações fluviais no rio Tejo, anunciou esta segunda-feira que vai introduzir o sistema de "factura na hora" a partir de terça-feira, quer nas bilheteiras, quer nas máquinas de venda automáticas.

A partir de agora, é mais fácil, mais rápido e mais cómodo obter facturas dos títulos de transporte adquiridos na rede de vendas do Grupo Transtejo. Nas bilheteiras, o agente comercial emite, de imediato, a respectiva factura simplificada e nas vendas automáticas, após o pagamento, terá de preencher os campos "NIF" e "Nome" através de teclado virtual", refere o grupo em comunicado.

Com a introdução deste sistema, o grupo Transtejo salienta que os clientes deixam de ser obrigados a aceder ao Portal Viva para emitir as facturas relativas à compra dos seus bilhetes, zapping e passes.

O grupo Transtejo engloba as empresas Transtejo e Soflusa. A Transtejo é a empresa responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com Lisboa, enquanto a Soflusa faz a ligação entre o Barreiro e Lisboa.

