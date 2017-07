Austrália trava plano terrorista para abater avião

A unidade de combate ao terrorismo da polícia australiana terá evitado um atentado contra um avião de passageiros, anunciou o primeiro-ministro Malcolm Turnbull. Quatro pessoas foram detidas de sábado para domingo nos subúrbios de Sydney e foi apreendido material passível de ser transformado num engenho explosivo improvisado.

“Nos últimos dias, as autoridades obtiveram informação que sugere que algumas pessoas em Sydney estavam a planear um acto de terrorismo com recurso a um engenho improvisado”, detalhou o comissário da polícia federal australiana Andrew Colvin, na mesma conferência de imprensa em que participou Turnbull.

“Cremos que se trata de terrorismo de inspiração islâmica. O que estará exactamente por detrás é algo que teremos de investigar de forma completa. Neste momento não temos uma grande quantidade de informação sobre as especificidades do ataque, o local, a data ou a hora. No entanto, estamos a investigar informação que indica que a indústria da aviação era um alvo potencial”, acrescentou Colvin.

Apesar de o nível de alerta para a eventualidade de um atentado terrorista não ter sido alterado, mantendo-se como “provável”, as autoridades australianas reforçaram a segurança nos aeroportos nacionais.

Desde 2014 que a Austrália se encontra sob alerta para a possibilidade de ataques cometidos por radicais islâmicos regressados dos campos de batalha no Médio Oriente. As autoridades afirmam ter travado vários planos terroristas desde então, mas também há registo de incidentes graves, incluindo a morte de um atacante e de dois reféns num café em Sydney, em Dezembro daquele ano.

