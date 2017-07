Gulbenkian, Misericórdias e Cáritas gerem cerca de seis milhões de euros

O balanço provisório aos donativos destinados a apoiar as vítimas do incêndio que começou em Pedrógão apontava para um valor superior a 13 milhões de euros, mas nem todas as verbas foram encaminhadas para o fundo solidário criado pelo Governo. Instituições como a União das Misericórdias, a Cáritas e a Gulbenkian decidiram actuar “fora” deste fundo, sendo que estas instituições somaram entre si para cima de 3,5 milhões de euros. E a Caixa Geral de Depósitos, cuja conta solidária arrecadou 2,6 milhões de euros, confirmou ontem ao PÚBLICO ter canalizado estas verbas para a Gulbenkian, o que eleva para perto de seis milhões o montante a gerir fora do Revita. Por seu turno, a União Portuguesa de Seguradores também optou por “doar” directamente às vítimas e familiares os 2,5 milhões do fundo solidário que criou.

