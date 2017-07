Jennifer Aniston regressa à TV ao lado da “irmã” Reese Witherspoon

Há mais de uma década que Friends, a série fenómeno dos anos 1990, deixou a televisão. Desde então, salvo participações especiais em séries como 30 Rock e Cougar Town, Jennifer Aniston tem-se mantido fiel ao grande ecrã, construindo um repertório em que se incluem filmes como Marley & Eu (2008), Engana-me Que Eu Gosto (2011) e Cake: Um Sopro de Vida (2014). Numa altura em que as grandes estrelas de Hollywood circulam livremente entre o cinema e a televisão, a actriz volta finalmente à televisão ao lado de Reese Witherspoon — que fez de sua irmã em dois episódios de Friends em 2000 — para protagonizar uma série ainda sem nome que se centrará nos programas de televisão da manhã dos Estados Unidos e a cena mediática de Nova Iorque, segundo avançou a The Hollywood Reporter (THR).

A série, que ainda se encontra numa fase muito inicial, terá argumento de Jay Carson, produtor executivo e consultor de política em House of Cards e produção executiva de Steve Kloves, naquela que deverá ser a primeira grande aventura televisiva do argumentista dos filmes de Harry Potter. O projecto é de Michael Ellenberg (produtor de Prometheus, Robin Hood e da série da HBO The Leftovers) e deverá ser apresentado nas próximas semanas a canais por subscrição como a HBO e a serviços de streaming como o Netflix. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon também serão produtoras executivas.

Numa entrevista à Variety em Janeiro, Jennifer Aniston já havia manifestado a vontade de voltar à sua primeira casa. “Já pensei muito sobre isso”, disse então à revista especializada. “É lá que está o trabalho. É lá que está a qualidade. Nesta altura da minha carreira, quero ter a oportunidade de fazer parte de histórias incríveis, de interpretar personagens entusiasmantes, e também de me divertir”. A actriz foi nomeada seis vezes para os Emmys pelo papel de Rachel Green em Friends, tendo arrecadado o prémio de Melhor Actriz de Comédia em 2002. Jennifer Aniston recebeu ainda uma nomeação em 2009 pela sua participação especial em 30 Rock.

A notícia da colaboração das actrizes numa nova série chega pouco depois de Reese Witherspoon ter recebido uma nomeação para Melhor Actriz de Série Limitada pelo papel interpretado em Big Little Lies, o drama da HBO que marcou a estreia da actriz no pequeno ecrã e que poderá estar a caminho de uma segunda temporada. Segundo a Vanity Fair, esta quarta-feira, o director de programação da HBO, Casey Bloys, disse aos jornalistas que está a avaliar o potencial da série para uma nova tranche de episódios. “Tenho esperança de que aconteça porque Lianne Moriarty, autora do livro [no qual a série é baseada] está a pensar nisso”, afirmou. “Estas personagens têm mais vida além do livro, por isso veremos”. Mas o realizador Jean-Marc Vallée já disse não ter intenção de continuar no projecto caso lhe seja dada luz verde. “Eu sei [que Jean-Marc] disse isso, mas Nicole e Reese conseguem ser muito persuasivas”, brincou Bloys.

As duas actrizes ficaram amigas ao longo dos anos e foi, inclusive, Reese Witherspoon quem discursou na homenagem que os Elle Women in Film Awards prestaram a Jennifer Aniston, lembrando a forma como a colega a ajudou a lidar com os nervos aquando da sua participação especial em Friends. “Não há muitas pessoas que têm esta combinação incrível de sex appeal e extrema amabilidade”, disse então Witherspoon. “Só nos dá vontade de ir à manicure com ela e dar-lhe beijos – pelo menos a mim”.

Enquanto não são mais revelados mais detalhes sobre a série – que não será pioneira em Hollywood na tentativa de ficcionalizar os programas televisivos, como fez The Newsroom (2012-2014), focada num programa de notícias emitido à noite —, sabemos que nomes de peso de Hollywood como a dupla Matt Damon e Ben Affleck continuam a voltar-se para a televisão, depois de terem produzido Incorporated (2016-2017).

De acordo com a Variety, os dois actores já receberam luz verde para o episódio piloto da sua nova série, City on a Hill, que estará nas mãos do Showtime. O drama policial trará para o campo da ficção o “Boston Miracle”, a operação policial dos anos 1990 que reduziu o crime nas ruas de Boston.

