Mais de 50 concelhos continuam em risco "máximo" de incêndio

Mais de 50 concelhos de dez distritos do continente estão esta sexta-feira em risco “máximo” de incêndio, incluindo os de Nisa que está a ser afectada por dois fogos e que mobiliza mais de 600 operacionais. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), várias dezenas de concelhos nos distritos de Castelo Branco, Faro, Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Guarda, Vila Real, Viseu e Bragança estão esta sexta-feira em risco “máximo” de incêndio.

PUB

Além destes em risco “máximo” de incêndio, o IPMA colocou também em risco “muito elevado” e “elevado” vários concelhos dos 18 distritos de Portugal continental.

A par do alerta de risco de incêndio, cinco distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão sob “aviso amarelo” devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, segundo o IPMA. De acordo com o Instituto, os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob “aviso amarelo” devido ao tempo quente até às 21h.

PUB

Também o distrito de Faro e o arquipélago da Madeira estão sob “aviso amarelo”, mas até às 21h de sábado. O “aviso amarelo”, o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, persistindo em alguns locais do litoral oeste até meio da manhã e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral das regiões Norte e Centro até ao início da manhã.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de noroeste, soprando moderado, por vezes com rajadas até 55 quilómetros por hora, no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro a partir da tarde e sendo moderado a forte nas terras altas. Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura mínima no litoral das regiões Norte e Centro e pequena descida da máxima no interior das regiões Norte e Centro.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 18 e 29 graus Celsius, no Porto entre 17 e 24, em Viseu entre 14 e 30, em Vila Real entre 15 e 29, em Bragança entre 15 e 33, na Guarda entre 14 e 29, em Coimbra entre 18 e 28, em Castelo Branco entre 18 e 36, em Portalegre entre 19 e 35, em Santarém entre 17 e 32, em Évora entre 16 e 36, em Beja entre 15 e 37 e em Faro entre 20 e 35.

PUB

PUB