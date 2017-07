Listas do PS a Lisboa têm mais de 840 candidatos com "experiência e sangue novo"

As listas socialistas à presidência da câmara, da assembleia municipal e das freguesias de Lisboa têm mais de 840 membros, anunciou nesta sexta-feira o candidato ao município, Fernando Medina, falando numa equipa que combina “experiência e sangue novo”.

“Há muitos que não sabem a impressionante dimensão deste movimento cívico e político, mas nas listas para a assembleia municipal, para as assembleias de freguesia e para a câmara municipal, entre efectivos e suplentes, nós vamos ter mais de 840 candidatos, o que é uma extraordinária manifestação de compromisso e de participação”, disse Fernando Medina.

Falando no Parque Quinta das Conchas, na apresentação pública dos candidatos, o cabeça de lista à liderança do município da capital sublinhou que esta é uma “grande equipa”, que “leva mais longe do que qualquer outra no passado o valor da igualdade entre homens e mulheres”. “Pela primeira vez, temos o mesmo número de candidatos às juntas homens e mulheres [12 cada]” e, no que toca aos candidatos efectivos à Câmara, “40% são mulheres, um valor muito superior ao que a lei determina e que também acontece pela primeira vez” à autarquia, notou.

Além disso, existe “paridade completa nos dois principais órgãos”, a câmara e a assembleia municipal, já que a candidata a esta última estrutura volta a ser Helena Roseta.

Focando-se na lista da câmara, referiu que “combina experiência com energia e sangue novo”, já que metade dos candidatos efectivos estão, pela primeira vez, a concorrer. Dos 17, existem outros seis que se voltam a candidatar.

Fernando Medina é presidente da Câmara de Lisboa desde 6 de Abril de 2015, data em que substituiu nestas funções o actual primeiro-ministro e líder socialista, António Costa.

Naquela que é a primeira vez em que é cabeça de lista à autarquia, escolheu como número dois o atual vice-presidente, Duarte Cordeiro, seguindo-se Paula Marques, Manuel Salgado, João Paulo Saraiva, Catarina Vaz Pinto e José Sá Fernandes, que detêm, respectivamente, os pelouros da Habitação, do Urbanismo, das Finanças, da Cultura e da Estrutura Verde. A estes acresce Carlos Manuel Castro, décimo na lista, que é vereador da Segurança.

Das novas entradas, fazem parte Miguel Gaspar, Maria do Carmo Gomes, Henrique Silva, Maria Begonha, Rui Franco, Ricardo Veludo, Isabel Mendes Lopes, Floresbela Mendes Pinto e Bárbara Bulhosa.

Esta é, segundo Fernando Medina, uma “equipa plural, composta por mulheres e homens de origens e convicções diferentes”, que terá como prioridades o crescimento da economia, a melhoria dos transportes públicos e a garantia do direito à habitação.

Intervindo na sessão, o autarca assinalou que “foi preciso [a maioria socialista que governa há dez anos] pegar nesta cidade em ombros para a levantar do chão”, dada a situação económica em que estava. Depois de esta maioria ter “governando bem”, continuou, os lisboetas têm uma “escolha muito simples” a fazer, entre “continuar a andar” ou “andar para trás”.

Numa candidatura denominada “Lisboa precisa de todos”, o PS conta com o apoio do partido Livre e com os movimentos independentes Cidadãos por Lisboa e Lisboa é Muita Gente, estes últimos, na sequência de acordos firmados em 2009.

Nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 1 de Outubro, concorrem também Assunção Cristas (líder do CDS-PP), João Ferreira (CDU), Ricardo Robles (BE), Teresa Leal Coelho (PSD), Inês Sousa Real (PAN), Joana Amaral Dias (Nós, Cidadãos!) e Carlos Teixeira (independente apoiado pelo PDR e JPP).

