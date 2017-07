Cristas escolhe vereador do CDS para número dois da lista para Lisboa

A candidata do CDS à Câmara de Lisboa e líder do partido, Assunção Cristas, escolheu para número dois da lista o actual vereador João Gonçalves Pereira. “Uma voz consistente, forte e permanente” na câmara contra a governação socialista, elogia Assunção Cristas em declarações ao PÚBLICO.

João Gonçalves Pereira, 40 anos, natural de Lisboa, foi vereador nos últimos quatro anos, e alto comissário contra o Desperdício Alimentar, e é o porta-voz de campanha de Assunção Cristas. O ex-deputado do CDS, que já tem sido o número dois da candidata em Lisboa, assume agora esse lugar na lista que o CDS (e PPM e MPT) apresentará. “Fez um trabalho extraordinário durante quatro anos com uma voz activa na câmara e assembleia municipal e tendo uma postura construtiva”, elogia Assunção Cristas, lembrando o trabalho comoa Alto comissário mas também como autor de propostas noutras áreas. Foi o caso da possibilidade de as motas passarem a circular nas faixas Bus na capital.

A líder do CDS não poupa nos elogios: “Foi a voz mais consistente, forte e permanente contra a governação socialista”, primeiro de António Costa, depois de Fernando Medina. A candidata qualifica a oposição de João Gonçalves Pereira aos socialistas como “aguerrida” mas também com “capacidade de fazer consensos” como aconteceu quando aceitou o convite do então presidente da câmara António Costa para ser alto comissário contra o Desperdício Alimentar.

Assunção Cristas, que anunciou que era candidata há quase um ano, reconheceu o apoio do vereador: “Costumo dizer que só me posso candidatar com conhecimento de causa e com muito orgulho, porque o CDS fez um trabalho muito importante em Lisboa. Não é uma candidatura desgarrada”.

Líder da distrital do CDS em Lisboa, João Gonçalves Pereira afirma esperar que “haja o reconhecimento do eleitorado do trabalho feito na câmara e juntas de freguesia e que este se venha a rever em projectos que são arrojados e constituem soluções concretas para a cidade". O vereador assegura que o CDS fará campanha “pela positiva, de afirmação dos seus ideais”. E repete o desafio já lançado por Assunção Cristas para que o presidente e candidato do PS venha debater na televisão os problemas da cidade e ao qual Fernando Medina “ainda não respondeu”.

Com o ex-presidente da Câmara de Lisboa Carmona Rodrigues como mandatário da candidatura, Assunção Cristas ainda não revelou o nome do cabeça de lista à assembleia municipal. As listas têm de ser entregues até à primeira semana de Agosto, mas o CDS conta não esgotar o prazo.

