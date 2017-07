MarShopping acaba com os serviços de transporte gratuitos

Se está no centro da Maia e quer ir até ao MarShopping, já não vai poder usar o autocarro gratuito disponibilizado pelo centro comercial. Vai ter de usar a linha verde do metro até Pias e apanhar o 508, em direcção ao Cabo do Mundo, até ao shopping. Esta é uma das consequências do fim do serviço das Mar Lines. Se está na Boavista ou em Matosinhos, não há grandes mudanças. O autocarro vai continuar a passar, mas vai ser o da STCP e a pagar.

A partir da próxima segunda-feira, dia em que terminam os serviços gratuitos dos transportes públicos Resende do MarShopping, a STCP- Sociedade de Transportes Colectivos do Porto passa a assegurar a ligação ao centro comercial. Para além do 507 e 601, autocarros que já faziam a ligação entre Matosinhos, o aeroporto, o centro do Porto e o shopping, o 508, que faz Boavista-Cabo do Mundo, vai passar a fazer o mesmo, utilizando um novo percurso, de forma a dar acesso ao centro comercial.

O acesso de pontos de referência do grande Porto, como a Cordoaria, a Boavista, o Aeroporto, o Mercado de Matosinhos e as praias de Leça, é garantido. Mas o mesmo não se pode dizer da zona da Maia, que perde uma ligação directa ao centro comercial.

Os serviços da Mar Lines começaram há cerca de oito anos, devido a uma lacuna dos transportes públicos da zona do centro comercial. “O polo comercial circundante ao MarShopping Matosinhos cresceu, surgindo novas superfícies comerciais, pelo que faz todo o sentido que a rede de transportes públicos passe a servi-la”, afirma a administração de shopping em comunicado.

Texto editado por Ana Fernandes

