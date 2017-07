EUA batem recorde do mundo dos 4x100 metros estilos mistos

Os Estados Unidos bateram nesta quarta-feira o recorde do mundo da estafeta 4x100 metros estilos mistos, ao nadarem em 3m40,28s durante as séries de apuramento para a final da prova dos Campeonatos do Mundo, que decorrem em Budapeste.

Com um quarteto composto por Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsin Worrell e Mallory Comerford, os norte-americanos melhoraram o anterior máximo, estabelecido pela Grã-Bretanha durante os mundiais de 2015 em Kazan, Rússia, em mais de um segundo.

Esta é apenas a segunda vez que as estafetas 4x100 metros estilos mistos e 4x100 metros livres mistos fazem parte do programa dos Campeonatos do Mundo.

