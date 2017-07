Portugal na Feira Internacional do Livro de Guadalajara com investimento de 2,5 milhões

Era uma ideia antiga: já em 2006, a ministra da Cultura da época, Isabel Pires de Lima, considerara a possibilidade de Portugal ser país tema da edição de 2008 da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, sucedendo à Colômbia, que tinha sido o país convidado no ano anterior. Acabou por não acontecer; foi a Itália o país escolhido para a edição de 2008 daquela que é a segunda maior feira do livro do mundo e a maior da América Latina, numa operação que lhe custou 3 milhões de euros. Portugal acabou, em 2013, por ser o país convidado de outro certame importante da América Latina, a Feira do Livro de Bogotá (Colômbia), e foi uma aposta ganha. Em 2018, dez anos depois, esse sonho antigo, que passou por vários ministérios e secretarias de Estado da Cultura, parece ir concretizar-se.

Esta quarta-feira de manhã, na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o ministro da Cultura, Luís Filipe de Castro Mendes, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, assinaram um convénio entre Portugal e o México que formaliza a participação de Portugal como país convidado de honra na edição do próximo ano da Feira do Livro de Guadalajara (FIL 2018) juntamente com o presidente do conselho de administração do evento, Raúl Padilla López, e com a sua directora-geral, Marisol Shulz. Na sala estava também presente Manuela Júdice, que foi nomeada pelo Governo como comissária da participação de Portugal na FIL 2018, ficando a actual secretária-geral da Casa da América Latina, em Lisboa, responsável pela programação das actividades da presença portuguesa no México.

No final da cerimónia, Augusto Santos Silva explicou aos jornalistas que a participação de Portugal implicará um investimento de 2,5 milhões de euros, e envolverá vários organismos públicos, mecenato e parcerias privadas.

