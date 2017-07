Quatro em cada dez pessoas comem doces todos os dias — sobretudo chocolate

Quatro em cada dez pessoas inquiridas pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor comem doces todos os dias, com o chocolate no topo da lista, e a maioria consome menos fruta e legumes do que devia.

De acordo com os dados do inquérito da Deco sobre hábitos alimentares, que será publicado da edição de Agosto da revista Teste Saúde, 77% dos inquiridos não têm hábitos saudáveis e mais de um terço (36%) aponta as dificuldades económicas como principal motivo.

O inquérito revela ainda que as leguminosas também não entram no prato tantas vezes como seria desejável, tal como os lacticínios e o peixe.

Feito em Dezembro de 2016, a 1.346 portugueses entre os 30 e os 80 anos, o inquérito revela igualmente que um terço (33%) não tem hábitos alimentares saudáveis porque simplesmente não consegue resistir a comida menos saudável e 30% é por falta de tempo.

Segundo a Deco, pouco mais de um quinto preenche os requisitos mínimos no que se refere à adopção de hábitos alimentares saudáveis. Porém, quatro em cada dez pensam que estão a seguir todos os preceitos.

Ainda assim, a maioria (77%) garante ter alterado um comportamento alimentar ou mais nos últimos dois anos, sobretudo para prevenir problemas de saúde. Metade passou a beber menos refrigerantes, quase metade (48%) menos doces e mais de um terço (38%) menos alimentos pré-embalados.

O inquérito revela ainda que 8% alteraram os hábitos alimentares devido à diminuição dos rendimentos da família. Neste caso, baixou o consumo de peixe, carne, fruta, vegetais e produtos biológicos e integrais.

Quatro em cada dez inquiridos julgam ter comportamentos muito saudáveis, mas, pelo índice da Deco, tal não corresponde à verdade.

Carla ferreira, psicóloga clínica ouvida pela Deco para esta edição, considera que esta diferença de percepção pode estar relacionada com a informação errada que circula, nomeadamente, na internet.

Os dados revelam ainda que três em cada 10 inquiridos tomam suplementos alimentares, sobretudo cálcio, potássio e magnésio, vitaminas C e D e complexos vitamínicos, mas grande parte não apresenta qualquer doença relacionada com a alimentação.

A Deco recorda que a toma de suplementos alimentares só está recomendada quando as necessidades alimentares não são supridas pela dieta e que o consumo deste tipo de produtos em excesso pode mesmo ser prejudicial para o organismo.

