PGR divulga lista das vítimas de Pedrógão: 64 mortes para já, duas sob investigação

A Procuradoria-Geral da República divulgou esta terça-feira a lista das vítimas mortais do incêndio de Pedrógão Grande.

"Confirma-se, pois, a existência, até ao momento, de 64 vítimas mortais, cuja identidade se considera poder, agora, ser publicitada com segurança e sem perturbação da investigação", indica a PGR numa nota enviada às redacções.

Há, no entanto, duas outras mortes sob investigação, revela a PGR: a de Alzira Carvalho da Costa e a de José Rosa Tomás.

"A morte de Alzira Carvalho da Costa está a ser investigada no âmbito de outro inquérito, iniciado logo que noticiado o acidente de viação ocorrido", lê-se.

"Quanto a José Rosa Tomás, cuja causa de morte, até ao momento, não está sinalizada como diretamente relacionada com o incêndio, o Ministério Público não deixará de recolher elementos com vista a definir todas as circunstâncias em que a mesma ocorreu", acrescenta.

A nota revela ainda que foi hoje inquirida uma "testemunha que tem vindo a alegar publicamente ter conhecimento da identidade de vítimas mortais não sinalizadas pelas autoridades".

"Tal inquirição teve essencialmente como objecto concretizar com rigor a identidade das vítimas indicadas pela testemunha em lista publicitada em órgãos de comunicação social. Da análise dos elementos recolhidos apurou-se a existência de diversas imprecisões quanto à identificação das pessoas indicadas na referida lista, bem como repetição de nomes em, pelo menos, seis situações", acrescenta.

A PGR esclarece ainda que, no inquérito relativo aos incêndios, "se encontra igualmente em investigação a situação das cerca de 150 vítimas não mortais, tendo já sido inquiridas cerca de 40 pessoas". E renova um apelo "para que todos os que tenham conhecimento de quaisquer factos relacionados com os incêndios de Pedrógão Grande os transmitam ao Ministério Público".

A lista de mortes confirmadas divulgadas pela Procuradoria-Geral da República:

Afonso dos Santos Conceição

Américo Bráz Rodrigues

Ana Isabel Nunes Henriques

Ana Mafalda Pereira da Silva Correia Lacerda

Ana Maria Correia Fernandes Boleo Tomé

Anabela Lourenço Quevedo Esteves

Anabela Maria da Silva Lopes Carvalho

Anabela Pereira Araújo

António Lacerda Lopes da Costa

António Manuel Damásio Nunes

António Vaz Lopes

Armindo Rodrigues Medeiros

Aurora Conceição Abreu

Bianca Antunes Henriques Nunes

Bianca Sousa Machado

Didia Maria dos Santos Lopes Augusto

Diogo Manuel Carvalho Costa

Eduardo Antunes Costa

Eliana Cristina Fernandes Francisco Damásio

Fátima Maria Carvalho

Fausto Dias Lopes da Costa

Felismina Rosa Nunes Ramalho

Fernando Fonseca Abreu

Fernando Freire dos Santos

Fernando Rui Simões Mendes da Silva

Gonçalo Fernando Correia Conceição

Jaime Mendes Luis

Joana Marques Pinhal

Joaquim Lacerda Lopes da Costa

José Henriques da Silva

José Maria Nunes Graça

Ligia Isabel Libório Sousa

Luciano Maria Joaquim

Lucilia da Conceição Simões

Luis Fernando Benedetti Piazza Mendes Silva

Manuel Abreu Fidalgo

Manuel André de Almeida

Manuel Bernardo

Margarida Marques Pinhal

Maria Arminda Antunes de Bastos Godinho e Abreu

Maria Augusta Henriques Ferreira

Maria Cipriana Farinha Branco Almeida

Maria Cristina da Silva Gonçalves

Maria da Conceição Ribeiro Nunes Graça

Maria Helena Simões Henriques da Silva

Maria Leonor Arnauth Neves

Maria Luisa Araújo Courela Antunes Rosa

Maria Odete dos Santos Anacleto Bernardo

Maria Odete Rosa Rodrigues

Mário Fernando Antunes Carvalho

Martim Miguel Sousa Machado

Miguel Santos Lopes da Costa

Nelson André Damásio Nunes

Paulo Miguel Valente da Silva

Ricardo Carvalho Martins

Rodrigo Miguel Cardita Rosário

Sara Elisa Dinis Costa

Sara Peralta Antunes

Sérgio Filipe Quintas Duarte

Sérgio Teixeira Machado

Sidnel Belchior Vaz do Rosário

Susana Maria Guerreiro Marques Pinhal

Vasco Antunes Rosa

Vitor Manuel da Conceição Passos Rosa

