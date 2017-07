Rubina Leal sai do governo, para concentrar-se no Funchal

É uma baixa, já previsível, no governo madeirense. Rubina Leal, secretaria regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais do executivo de Miguel Albuquerque, pediu no final da semana passada a dispensa de funções governativas, para dedicar-se em exclusivo aos compromissos da campanha eleitoral para as autárquicas.

Rubina Leal, um dos rostos mais consensuais do governo de Albuquerque, é o trunfo do PSD-Madeira para reconquistar a Câmara do Funchal, perdida em 2013 para o independente Paulo Cafôfo, que liderou uma coligação que juntou PS, Bloco de Esquerda e outras forças menos expressivas.

A ainda secretária regional nega ter decidido face às pressões para que renunciasse ao cargo e à visibilidade que ele lhe dava, argumentando que antes de entregar a pasta – Albuquerque deverá anunciar o nome nos próximos dias –, quis primeiro fechar os dossiers que tinha em mãos.

A verdade é que as pressões foram muitas, principalmente de adversários na corrida ao Funchal. Rui Barreto, candidato pelo CDS, foi dos mais críticos, apontando o exemplo de Vítor Fraga, o candidato independente que o PS apresenta à Câmara de Ponta Delgada, nos Açores.

Fraga integra o governo açoriano desde que, em 2012, o socialista Vasco Cordeiro substitui Carlos César na chefia do arquipélago. No actual executivo tinha as pastas dos Transportes e das Obras Públicas.

Pediu, no início de Julho a dispensa de funções (foi substituído por Ana Amorim da Cunha), para concentrar-se em exclusivo na corrida eleitoral a um município, a capital do arquipélago, que foge ao PS desde 1993.

