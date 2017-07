Autoridades vão fazer cair uma arriba na praia do Vau

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai nesta terça-feira proceder a mais uma derrocada controlada das arribas, na praia Barranco das Canas – Vau, em Portimão. A operação, adiantou ao PÚBLICO o director regional da APA, Sebastião Teixeira, deverá prolongar-se por toda a manhã. “Trata-se de uma acção preventiva”, sublinhou, lembrando os perigos que os banhistas correm quando não respeitam as margens de segurança, identificada com sinalética colocada nos lugares mais vulneráveis.

PUB

Com o mesmo objectivo, no inicio do Verão foi desenvolvida uma outra acção semelhante na praia Maria Luísa (Albufeira), onde há oito anos morreram cinco pessoas em consequência da queda de parte de uma arriba. Por outro lado, a Câmara Municipal de Albufeira está a desenvolver uma campanha de sensibilização, chamando a atenção dos utentes das praias para os perigos que correm quando se colocam à sombra das rochas instáveis.

PUB

PUB