Popularidade do Presidente francês em queda

A popularidade do Presidente francês Emmanuel Macron caiu dez pontos percentuais este mês, de acordo com uma sondagem do Instituto Francês de Opinião Pública (IFOP) dada a conhecer este domingo. É a maior queda registada por um Presidente recém-empossado desde 1995.

PUB

Os resultados da sondagem, publicados no semanário Journal du Dimanche, mostram que, em Julho, 54% dos franceses estavam satisfeitos com Macron, ao passo que em Junho essa taxa ascendia a 64%. O último Presidente francês a perder terreno desta maneira foi Jacques Chirac, em 1995.

A sondagem do IFOP faz coro com outra recente, da agência BVA.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Macron teve um mês duro, marcado por uma polémica sobre cortes nos gastos com os militares que levou o general Pierre de Villiers, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, a demitir-se.

Macron também acabou por anular uma decisão do seu primeiro-ministro ao garantir menor carga fiscal em 2018, incluindo para os mais ricos. Edouard Philippe tinha dito que a promessa de cortar impostos feita por Macron teria de ser adiada para garantir os objectivos de consolidação orçamental, mas o Presidente não cedeu.

Debaixo de críticas estiveram ainda os planos para cortar os subsídios de habitação.

PUB

PUB