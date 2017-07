Manchester City garante Danilo por cinco temporadas

De um colosso europeu para uma das equipas mais fortes de Inglaterra – e da Europa futebolística. O futebolista brasileiro Danilo deixa o Real Madrid, onde foi colega de equipa dos portugueses Cristiano Ronaldo e Pepe, e assinou contrato com o Manchester City, válido por cinco épocas.

"Estou muito, muito feliz por me juntar ao Manchester City", afirmou o defesa, segundo declarações ao site do novo clube. "Havia um forte interesse por parte de outros clubes, mas sempre foi minha ambição trabalhar com Pep Guardiola", o técnico catalão que conduziu o Barcelona ao topo do futebol mundial, entre 208 e 2012, e que dirige o banco dos "blues" de Manchester desde 2016.

O montante envolvido na transferência não foi oficialmente divulgado, segundo a agência de notícias Reuters, mas a imprensa desportiva espanhola refere um valor a rondar os 30 milhões de euros. Já a imprensa inglesa cita números ligeiramente superiores, na ordem dos 33 milhões de euros.

O defesa direito, de 26 anos, chegou à capital espanhola em 2015 e desde então jogou 24 partidos sob o comando do técnico francês Zinedine Zidane, que orienta a equipa "merengue".

Danilo foi duas vezes campeão português, com as cores do FC Porto, e já deverá integrar a própxima deslocação de pré-epoca da nova equipa, aos EUA.

