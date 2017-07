Ainda há 13 feridos internados em hospitais

Dos mais de 200 feridos contabilizados inicialmente, há 13 que continuam internados em hospitais portugueses, sete dos quais no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

PUB

Uma mulher que ficou queimada e que esteve internada em Coimbra pediu recentemente para ir para França para poder estar perto da família e um outro ferido foi transferido para um hospital de Valência (Espanha) para aí tentar um transplante de pele. Mas ambos continuam a ser seguidos pelas autoridades de saúde portuguesas, garante o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, José Tereso. Há ainda dois doentes internados no Hospital de Santa Maria (Lisboa), mais dois no Hospital de S. João (Porto) e um bombeiro continua no Hospital da Prelada (Porto).

José Tereso pede a todas as pessoas vítimas do incêndio e que estão inscritas em toda a vasta região afectada que "voltem ao seu médico de família para serem reavaliadas" e revela que a ARS do Centro, em conjunto com vários parceiros, vai avançar com um estudo em Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra para investigar o impacto do incêndio na saúde das populações. A ideia é identificar “os riscos para a saúde" nesta que foi a zona mais afectada pelo incêndio que deflagrou a 17 de Junho, de forma a poder depois avançar com "medidas correctivas e preventivas na defesa da saúde das populações".

PUB

Pretende-se avaliar a saúde pulmonar da população afectada pelos incêndios, através de espirometrias e outros exames complementares de diagnóstico, mas não só. O estudo integrará várias investigações, nomeadamente sobre a "morbi-mortalidade [do foro respiratório, cutâneo, oftalmológico, cardíaco, psíquico e outros]", além da função respiratória e cardiovascular, disse à agência Lusa. Pretende-se também perceber qual foi o impacto no solo e alimentos, a qualidade do ar e a qualidade da água de consumo.

O trabalho será levado a cabo a partir de uma amostra aleatória da população nos três concelhos mais afectados. As espirometrias devem começar a ser feitas em Setembro.

PUB

PUB