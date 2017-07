Interpol divulga lista de 173 suspeitos do Daesh que podem ser perigo para Europa

A Interpol fez circular os nomes de 173 combatentes do Daesh que poderão ter sido treinados para levar a cabo atentados suicidas na Europa como retaliação pela perda de território no Iraque e na Síria, diz o jornal britânico The Guardian.

As agências de segurança europeias estão preocupadas com a possibilidade de que, com a diminuição do território controlado pelo grupo no Médio Oriente numa sequência de derrotas, aumente o risco dos combatentes levarem a luta para a Europa.

O jornal sublinha que, ainda que não haja indicação de que algum destes 173 combatentes jihadistas tenha entrado num país europeu, a circulação da lista da Interpol “sublinha a escala do desafio que a Europa enfrenta”.

A base da lista são informações dos serviços secretos americanos obtidas após ataques a território do Daesh no Iraque e a Síria, sobretudo em quartéis-generais do movimento. Segundo uma nota, os suspeitos “podem ter manifestado vontade de cometer um atentado suicida”.

Um dos objectivos da partilha de informação por vários países é ainda identificar, entre o grupo, suspeitos que possam ter nascido ou vivido em países europeus.

Mas apesar de a lista incluir já bastante informação sobre os suspeitos, o acesso a documentos falsos faz com que haja muitos com duplas identidades e assim a identificação e localização dos suspeitos está longe de ser fácil.

