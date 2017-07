Após protestos, esta Beyoncé de cera foi “ajustada” para ficar mais parecida com a verdadeira

Nem quando está em casa a recuperar de um parto de gémeos e a cuidar dos três filhos se livra de ser notícia, mesmo que o motivo seja apenas uma figura de cera na extensão nova-iorquina do popular Museu Madame Tussauds, com sede em Londres.

PUB

Conta o diário norte-americano The New York Times que, durante esta semana, uma fotografia da figura representando a célebre estrela da pop gerou polémica nas redes sociais porque mostrava uma Beyoncé que não só não era nada parecida com a original, como ainda por cima tinha a pele demasiado clara, quase branca, levando a que muitos a comprassem à actriz norte-americana Lindsay Lohan ou à cantora colombiana Shakira.

Na quinta-feira à tarde, diz o diário, este “avatar” da cantora de 35 anos a que os fãs chamam Queen B e é responsável por êxitos como Crazy in love, Say my name, Irreplaceable e Sorry, já não estava em exposição. No dia seguinte regressou.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O museu, que começou por dizer que a fotografia que estava a circular pelas redes sociais distorcia a realidade por causa da luz gerada pelo flash, cujo efeito os artistas que produzem este tipo de imagens não podem prever, veio mais tarde acrescentar, num email enviado ao jornal que não inclui pormenores do processo: “Ajustámos o estilo e a luz da figura e ela está de novo em exposição.”

O New York Times não conseguiu falar com o representante da cantora cujo último álbum, Lemonade (2016), foi muitíssimo bem recebido pela crítica e pelo público.

Não é a primeira vez que uma imagem de Beyoncé causa polémica entre os fãs por causa da cor. Empresas como a gigante francesa da indústria cosmética L’Oréal já foram acusadas de usar imagens em que a cantora e compositora norte-americana aparece mais clara do que realmente é.

PUB

PUB