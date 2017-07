Paco Bandeira “passa a música a cilindro” e destrói 50 mil discos seus

É o mesmo Paco Bandeira de sempre, sereno e com um sorriso, que aparece no peculiar vídeo em que o cantor português de 72 anos, ao volante de um cilindro semelhante a tantos outros que se usam na construção civil para compactar terrenos, destrói 50 mil CD seus espalhados pelo chão de um armazém. Objectivo? Protestar contra os donwloads, contra a falta de atenção que as rádios nacionais dão à música que se faz em Portugal e até contra as Finanças, que impedem o músico de doar os seus discos aos países lusófonos porque lhe cobrariam impostos como se, na realidade, os tivesse a vender.

Neste protesto original disponível no Youtube e já muito partilhado pelas redes sociais, Paco Bandeira justifica assim a sua atitude: “Se calhar este paleio não é lá grande coisa, mas é verdade. Isto é o resultado do reflexo que a música tem em Portugal. Então temos de acabar com ela assim. Agora toda a gente tira da Internet, toda a gente faz cópias piratas e pronto.”

Depois de criticar downloads e cópias não-autorizadas, o autor e cantor volta-se para as rádios. “Estamos a passar a música a cilindro, a música portuguesa, que é, na maior parte dos casos, aquilo que muitas estações de rádio que nós pagamos fazem - passar a música a cilindro.”

Bandeira contava oferecer os CD agora destruídos aos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) mas mudou de ideias devido às regras impostas pelas Finanças.

Esta acção de Paco Bandeira, sintetiza-se no vídeo em voz-off, é um protesto “contra aqueles que roubam os músicos portugueses ao fazerem download da Internet, em vez de comprarem o trabalho de quem trabalha, contra aqueles que, à frente de rádios, não passam a música portuguesa, ou passam apenas a dos seus amigos”.

