Da Chick e Maceo Parker: o brilho da pupila e o eclipse do mestre

Não foi uma noite de “casa” cheia, mas o duplo concerto marcado para 20 de Julho nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, no âmbito da 14.ªedição do EDP Cooljazz, prometia. Com Maceo Parker e Da Chick, ele ex-membro da banda de James Brown, ela uma devota de Brown e da sua inapagável estrela funk. Antes deles, porém, ouvimos a saxofonista Jéssica Pina, que, com Anderson Ivo (teclas) e Eron Gabriel (bateria), foi aquecendo, no seu jazz-funk-soul, uma noite que no tempo, não na música, já esfriava.

Foi com um tema de Maceo Parker que Jéssica se despediu e foi com outro tema dele que Da Chick se apresentou. Depois de glosar Shake everything you got, e vendo que poucos abanavam o que quer que fosse, ela e os seus músicos que a acompanhavam foram pondo à prova a audiência até começarem a mandar nela: “Estas pessoas que estão aí sentadas têm que se levantar agora”, gritou Da Chick. Levantaram-se, mas sentaram-se depois. O público que estava de pé, porque os seus bilhetes só davam para isso, é que ia dançando. Mas isto não desanimou a cantora, pelo contrário. No desfile de temas (Cocktail, Lotta love, Do tha clap, Funk call, Excuse while I kiss the sky), Da Chick mostrou uma energia notável e uma jovial frescura no modo de abordar as sonoridades mais dançantes, num todo onde se fundem soul, hip-hop, funk, uma mescla catártica e estimulante. Excepto nalguma petulância e na tentativa desastrada de “amestrar” o público, de que ela no final se desculpou, tudo o resto no espectáculo de Da Chick foi enérgico e visceral. Bastaria o final, com Hot sauce, para comprovar a mais-valia do seu projecto musical. Brilhante.

Esperava-se, por isso, mais de Maceo Parker, o mestre. Aquele que a lenda nos diz que mantém nos dedos e no sopro a alma funk que alimentou James Brown ou Prince, cujas bandas integrou. O problema é que Maceo é hoje mais um mestre-de-cerimónias. O que apresentou em Oeiras não diferiu quase nada, nos tiques e nos truques, do que tem vindo a apresentar em palcos por esse mundo (basta consultar os muitos vídeos, de vários anos e lugares, que se acumulam no Youtube, para perceber isso). Com uma banda formada por Rodney “Skeet” Curtis, baixo eléctrico; Greg Boyer, trombone de varas; Will Boulware, teclados (estes três muito bons); Pete Maclean, bateria; Darliene Parker, vocais; e Andy Maddison, guitarra, Maceo Parker (voz e sax alto) empatou mais do que estimulou.

Não que a sua voz ou capacidade de sopro se ressintam dos seus 74 anos, porque estão ambas em boa forma. Mas porque o seu espectáculo, hoje, é mais o “aviar” de uma receita do que o forte abalar de alicerces do funk de outrora. Explorando e, em vários casos, estendendo até à exaustão temas como Make it funky ou Gimme some more, à custa de solos também eles prolongados em excesso, Maceo celebrou James Brown (Prisoner of love), Marvin Gaye (Let’s get it on) ou Ray Charles, mas fê-lo dentro do “caderno de encargos”. Quando Darliene Parker cantou (e com que voz e garra!) Stand by me, com ele na flauta, parecia que o espectáculo ia finalmente começar. Mas acabou por se arrastar, sem garra, por mais James Brown (Sex machine, em versão branda, e Soul power).

Maceo disse e repetiu: “With us, is all about love”. Antes fosse “about music”. Ficávamos mais bem servidos.

