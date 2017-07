Alterações inconstitucionais à Lei Orgânica do Referendo e à lei das ILC’s

A AR aprovou, “de uma assentada”, alterações a três leis relativas à democracia participativa. Porém, essas leis e várias das normas nelas contidas são inconstitucionais.

Começamos com a pretensa alteração à "Lei Orgânica" do Referendo Nacional; depois, várias das considerações são transponíveis, "mutatis mutandis", para a lei relativa à Iniciativa Legislativa de Cidadãos (ILC) e à lei regulamentadora do direito de petição.

1. Alteração à Lei Orgânica do Referendo Nacional, através de lei não titulada como "lei orgânica" “ab initio”: Lei n.º 50/2017, de 13 de Julho. Esta lei, depois alterada, e a Lei n.º 52/2017, de 13-7, são também, salvo melhor opinião, formalmente inconstitucionais, na segunda e na terceira fases do processo legislativo parlamentar. Na expressão do presidente da AR, houve "discussão sem tempos", o que é uma figura "sui generis" e insólita na boa prática parlamentar.

Ora, é sabido que não pode haver votação final global precedida de discussão, ainda que “sem tempos”. Mais grave, em virtude de as três fases — “rectius”, votações — terem sido realizadas simultaneamente em plenário, em violação do decurso normal do processo legislativo parlamentar.

Com efeito, tudo se passou como se houvesse uma única votação, em violação das três subfases do processo legislativo parlamentar, conforme é consensual na doutrina (quantomais não seja, pela diferenciação que é feita entre os números 4 e 5 do artigo 168.º).

Houve também inconstitucionalidade por parte do presidente da Assembleia da República, por não ter sido dado conhecimento ao primeiro-ministro e aos grupos parlamentares, na data de envio ao senhor Presidente da República do decreto para valer como "lei" pretensamente orgânica, no dia 20 de Junho, para efeitos de poderem também requerer a fiscalização preventiva da constitucionalidade (cfr. artigo 278.º, ns. 5 e 4, da CRP).

2. Ambas as leis prevêem a imperatividade da criação de dois portais da Assembleia da República. Conforme foi prometido por Jorge Lacão, deputado coordenador do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, ambos os portais serão criados até ao final do presente ano civil de 2017.

Trata-se de uma solução burocrática, estatizante e desnecessária, configurando inconstitucionalidades por acção e duas omissões normativas relativas inconstitucionais. Até que os portais electrónicos da AR estejam a funcionar, continuará a ser inevitável que quaisquer ILC's ou IR’s sejam apresentadas mediante assinaturas em papel.

Ora, há soluções muito mais simples e muitíssimo menos burocráticas: por exemplo, admitir (ainda que transitoriamente) o recurso a portais criados pela comunidade, como o da “Petição Pública”, já reconhecido pela Comissão Nacional de Protecção de Dados; sendo as ILC e as IR’s depois recepcionadas através de um formulário no site da AR. Ou, em alternativa, reconhecer plenamente os portais privados.

3. A exigência adicional, de menção do “número de eleitor”, constitui uma restrição ou entrave inconstitucional ao direito fundamental de iniciativa legislativa popular.

No caso da Lei n.º 52/2017, trata-se de um retrocesso da solução legislativa adoptada há menos de um ano, na Lei Orgânica n.º 1/2016, que havia sido aprovada por unanimidade. Ora, este recuo não é de todo compreensível. A exigência do número de cartão eleitor é tanto mais estranha quanto este, já desde 2007, se encontra “descontinuado” ou “desmaterializado”.

Em menos de um ano, a AR introduziu uma restrição inconstitucional ao direito fundamental de iniciativa legislativa popular, devido a ser desproporcionada (art. 18.º, n.º 2, da CRP), à norma da Lei Orgânica n.º 1/2016, que suprimira a exigência do número de cartão de cidadão eleitor; ao arrepio dos trabalhos preparatórios da lei anterior.

4. As Iniciativas Legislativas de Cidadãos e as Pré-iniciativas de Referendo são meios fulcrais da “democracia participativa”, corolários do Estado de Direito democrático, que visa assegurar uma abertura do Parlamento a determinados anseios do povo português.

O direito de iniciativa legislativa popular permite ultrapassar os casos de “não decisão” inconstitucionais, potenciados pela eventual existência de uma estrutura super-representativa e ultra-partidária. Porém, uma ILC ou uma IR nunca é vinculativa para o Parlamento: este tem a possibilidade de votar qualquer delas desfavoravelmente, na discussão e votação na generalidade.

Entre 2003 e 2017, foram apresentadas apenas cinco Iniciativas Legislativas de Cidadãos, o que dá uma média de 0,35 ILC’s por ano. Tal vem a tornar o artigo 167.º, n.º 1, da Constituição, no fragmento referente às ILC's, “letra morta”.

Em 19 anos de vigência da Lei Orgânica do Referendo Nacional (1998-2017), foram apresentadas apenas três (três) Pré-iniciativas de Referendo; o que dá uma média de 0,15 Pré-iniciativas de Referendo por ano. Por isso, também o artigo 115.º, n.º 2, da CRP tem sido “letra morta” na prática institucional.

Urge, por isso, que a AR inverta as consequências gravosas, senão mesmo catastróficas, aludidas, no mais curto lapso de tempo possível; pois, a não ocorrer uma actualização por parte do legislador democrático, redundariam numa não concretização (ou, no mínimo, mais do que tardia), arbitrária e anacrónica, dos direitos dos cidadãos.

