Sp. Braga defronta AIK na terceira pré-eliminatória da Liga Europa

Os suecos do AIK são os adversários do Sporting de Braga na terceira pré-eliminatória da Liga Europa em futebol, depois de terem afastado nesta quinta-feira os bósnios do Zeljeznicar, na segunda ronda preliminar.

Os suecos, que na primeira pré-eliminatória tinham superado o Kí (Ilhas Feroé), venceram em casa por 2-0, com golos do capitão Nils-Eric Johansson (48 minutos) e de Henok Goitom (85'), após o nulo registado na Bósnia-Herzegovina.

O Sporting de Braga desloca-se a Estocolmo a 27 de Julho e recebem os suecos a 3 de Agosto.

