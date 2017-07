Tratamento para cancro de pele entre os medicamentos inovadores aprovados para Portugal

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) aprovou 14 medicamentos inovadores no primeiro semestre de 2017. O número traduz um aumento face ao período homólogo de 2016.

De acordo com dados do Infarmed, a maior parte dos medicamentos inovadores financiados ou comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) são de uso hospitalar, destacando-se as substâncias a utilizar para tratamento do cancro (três para o melanoma), hepatite C (dois) ou hemofilia (dois).

No primeiro semestre foram concluídos 30 processos distintos de avaliação, dos quais 16 foram indeferidos ou arquivados na sequência do pedido da empresa, e estão em fase final de negociação mais cerca de 30 processos no Infarmed, que deverão estar concluídos nas próximas semanas.

No total, diz o Infarmed, foram aprovados quase 200 medicamentos de Janeiro a Junho, dos quais 138 genéricos.

"A aceleração da aprovação de novos medicamentos tem sido uma prioridade para o Infarmed, que tem ainda procurado reduzir o passivo existente. Nos últimos 12 meses foi possível reduzir para metade o número de processos anteriores a 2014", indica a Autoridade Nacional para o Medicamento.

Estas aprovações, "têm permitido tratar dezenas de milhares de doentes todos os anos e reduzir o recurso a Autorizações de Utilização Excepcional". Estas autorizações são provisórias e concedidas em casos excepcionais para tratamento de doentes urgentes enquanto o tratamento submetido ao Infarmed aguarda apreciação.

