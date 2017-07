Novo Banco: PSD desafia esquerda a votar custos de milhões para contribuintes

O PSD apresentou um projecto de resolução sobre a renegociação ao empréstimo concedido ao Fundo de Resolução do Novo Banco, operação essa que o partido considera que terá um custo para os contribuintes de mais de 630 milhões de euros.

A iniciativa pretende “obrigar o Parlamento a pronunciar-se” sobre a matéria, anunciou o líder do partido, Pedro Passos Coelho, na apresentação de candidatura autárquica de Teresa Leal Coelho a Lisboa.

O líder do PSD disse estranhar o “silêncio” do Governo sobre este custo, que foi apurado pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO). “Custará no mínimo mais de 630 milhões de euros. É um valor conservador, pode crescer e pode atingir o dobro disso”, apontou Passos Coelho, assinalando que o “silêncio” é a atitude deste governo depois de “passar o cheque”. Admitindo que pode ser “uma prova de genialidade”, Passos Coelho afirmou que “havia outros com genialidade que mandaram passar o cheque até não haver dinheiro” e que “alguns estão no Governo também”, sem nunca se referir ao Executivo socialista de José Sócrates.

O relatório divulgado pela UTAO esta terça-feira conclui que a revisão das condições do empréstimo do Tesouro ao Fundo de Resolução bancário piorou as condições para o Estado, traduzindo-se num valor actualizado líquido negativo de cerca de 630 milhões de euros.

