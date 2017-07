Sons em Trânsito em primeiro lugar para explorar o Capitólio

A Sons em Trânsito — Espectáculos Culturais é a primeira classificada na lista provisória anunciada pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa (EGEAC) para a exploração do Capitólio, no Parque Mayer. O concurso, lançado a 7 de Abril, pretende apresentar um projecto que garanta uma programação de forma a atrair um público vasto e uma oferta artístico-cultural maior.

A empresa de Aveiro, que trouxe a Portugal artistas como Lou Reed e Prince, surgiu em 2002 no panorama de empresas de espectáculos culturais. Para além desta área de trabalho, a Sons em Trânsito faz o agenciamento de alguns dos nomes da música nacional, assim comocomo a edição discográfica e a gestão de direitos autorais.

Em segundo lugar encontra-se a Academia de Produtores Culturais, uma associação que nasceu em 1999 e conta com produtores culturais independentes. A Academia tem vindo a organizar eventos como o Festival Todos e acções de formação na área da produção cultural.

As empresas Força da Produção e Everything is New apresentaram o projecto que se encontra em terceira posição na lista provisória. A Limiasur Investimentos Imobiliários e Turísticos S.A. e a Associação Tenda são os restantes concorrentes.

Os projectos foram avaliados por um júri composto por Joana Gomes Cardoso, presidente do Júri, Cucha Carvalheiro, Herman José, Rui Pedro Tendinha e Nuno Galopim. O prazo de entrega das propostas terminou no passado dia 12 de Maio. A partir desta quarta-feira decorre o prazo legal para os candidatos apresentarem as suas reclamações, com a duração de cinco dias úteis. Após o término deste período, serão conhecidos mais detalhes acerca dos projectos eleitos.

O Cineteatro Capitólio abriu as portas em 1931 e voltou a reabrir no ano passado, 85 anos depois da sua estreia. Em 2009, o teatro do Parque Mayer adoptou o nome Teatro Raul Solnado. O cineteatro, que esteve em obras desde então, renasceu com o projecto do arquitecto Souza Oliveira e a abertura ficou ao encargo do festival Vodafone Mexefest.

