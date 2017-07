Mourinho "preparado para 15 anos" em Manchester

O treinador português José Mourinho considera que é irrepetível a longa carreira (26 épocas) de Alex Ferguson à frente do Manchester United, mas afirma que "gostaria de dar ao clube a estabilidade que ele quer". Ainda que pense ser necessário "merecer" o lugar, o técnico afirma que está "preparado para 15 anos" no banco dos "red devils".

"Tenho de admitir que é muito difícil dada a pressão envolvida no nosso trabalho, as expectativas em torno do treinador e da equipa por parte de toda a gente que diz que tens de ganhar quando, na verdade, apenas um pode ganhar, e isso é mais difícil a cada ano", afirmou Mourinho, na noite de terça-feira, numa entrevista ao canal ESPN, dos EUA, onde o técnico e a equipa preparam a próxima temporada.

"O que tento fazer no clube é mostrar que o meu trabalho é muito mais do que os resultados desportivos, que toca em áreas que as pessoas não imaginam que sejam parte do trabalho de um treinador", salienta Mourinho, que ainda não está satisfeito com o plantel que tem à sua disposição.

Depois de contratar, por 100 milhões de euros, o avançado Romelu Lukaku, que jogava no Everton, e do central benfiquista Victor Lindelof (34 milhões), o treinador – que venceu na última temporada mais um título europeu, o da Liga Europa – espera ainda pela contratação de um extremo e um "médio" defensivo para fechar a lista de necessidades da próxima edição da liga inglesa, que regista um facto especial: os sete primeiros classificados da época anterior vão começar a nova temporada com o mesmo técnico da temporada anterior.

Porém, segundo Mourinho, a tarefa de um treinador "é muito mais do que o que se vê em campo e os resultados que a equipa consegue no fim-de-semana". "Durante tantos anos, este clube foi Sir Alex [Ferguson, que treinou a equipa principal durante 26 anos]", sublinha Mourinho. "As pessoas habituaram-se a isso; compreenderam as grandes consequências dessa estabilidade", insistiu.

A verdade é que, depois de Ferguson, ninguém aguentou muito tempo. "Depois de David [Moyes, dez meses como treinador] e o senhor [Louis] Van Gaal [duas temporadas nos “red devils”], chego ao meu segundo ano no United e espero poder ficar e dar essa estabilidade que o clube quer. Vou tentar mas, de novo, tenho de o merecer e eu tento merecê-lo todos os dias em que trabalho", disse Mourinho.

