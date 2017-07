Mulher que se passeou de mini-saia na Arábia Saudita foi detida para interrogatório

A polícia saudita interrogou a jovem que surgiu num vídeo a passear de mini-saia e com uma camisola de mangas curtas na cidade histórica de Ashkir, que se localiza a cerca de 200 quilómetros da capital Riad, noticia a BBC, citando a televisão estatal. O vídeo circulou rapidamente pelas redes sociais, gerando polémica no país.

A estação saudita refere mesmo que a mulher “vestida com roupas indecentes” está sob investigação do procurador do reino. Durante o interrogatório, e segundo a comunicação social local, a modelo identificada como Khulood “confessou” ter visitado o local mas acompanhada com o seu “guardião” masculino.

O vídeo que gerou polémica no reino foi publicado num primeiro momento no Snapchat. Um porta-voz da polícia de Riad afirmou também que a mulher negou que tenha publicado o vídeo na internet e que a conta responsável pela divulgação das imagens nesta rede social não é a sua. Segundo os mesmos responsáveis, a decisão de acusar a jovem está agora nas mãos do procurador. Muitos internautas dividiram-se entre os pedidos de condenação e o reconhecimento da coragem de Khulood.

Esta segunda-feira, um jornal local noticiou que o governador da região e a polícia tinham sido alertados para a situação. Além disso o Comité para a Promoção da Virtude e para a Prevenção do Vício, que é uma espécie de “polícia” do cumprimento das regras religiosas, escreveu no Twitter que está atenta e que recomendou a condenação da mulher junto das autoridades competentes.

Recorde-se que a Arábia Saudita é um dos países com a abordagem mais conservadora em relação à lei islâmica, sendo o único onde as mulheres são proibidas de conduzir. Além disso, as mulheres têm de andar tapadas da cabeça aos pés e não podem sair do país sem autorização do marido. Além disso, a região onde foram captadas as imagens de Khulood é uma das mais conservadores de todo o reino saudita.

