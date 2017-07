Uma casa destruída e sete localidades de Mangualde ameaçadas pelas chamas

Para além das sete localidades que estão ameaçadas pelas chamas, uma casa de segunda habitação ficou destruída e várias pessoas da zona de Contenças de Cima tiveram de ser retiradas na sequência dos incêndios que deflagraram na tarde deste domingo em Mangualde, informou o presidente do município, João Azevedo.

De acordo com o presidente da Câmara de Mangualde, as localidades de Santiago de Cassurrães, Póvoa de Cervães, Abrunhosa-a-Velha, Póvoa de Cervães, Cunha Baixa e Abrunhosa do Mato "estão ameaçadas pelas chamas", sendo que já foram evacuadas "algumas pessoas" de uma zona da aldeia de Contenças de Cima.

"Já ardeu uma casa de segunda habitação, entre Póvoa de Cervães e Abrunhosa-a-Velha", disse à agência Lusa João Azevedo, referindo ainda que se registam danos "em zonas e equipamento agrícola". A situação, sublinhou, "não é fácil. Temos de arranjar todos os esforços para que o combate seja feito de forma muito eficaz".

Até ao momento, acrescentou, ainda não foi activado o Plano de Emergência Municipal. Segundo a página na internet da Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC), os três incêndios que deflagraram no domingo no concelho de Mangualde, mobilizavam, às 19h40, 304 operacionais, apoiados por 88 viaturas e cinco meios aéreos.

De acordo com a ANPC, os três incêndios começaram num curto intervalo de tempo – de 17 minutos –, entre as 15h52 e as 16h09, nas freguesias de Abrunhosa-a-Velha, Cunha Baixa e Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães.

