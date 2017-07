Incêndio alastra-se em Alijó e obriga à mobilização de 146 bombeiros

O fogo em mato e pinhal que deflagrou à 1h55 em Vila Chã, no concelho de Alijó, já tem três frentes activas e está a ser combatido por 146 bombeiros e 39 veículos.

De acordo com o Comando Operacional de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real, no distrito de Vila Real há apenas este incêndio activo.

O fogo, em mato e pinhal, deflagrou à 1h55 deste domingo e tinha, pelas 4h30, duas frentes activas, segundo o CDOS de Vila Real.

As chamas ardem em zona de "difíceis acessos" e "há vento no local", o que "dificulta o trabalho" dos bombeiros, segundo fonte do CDOS.

No distrito de Bragança, um outro incêndio em mato está a ser combatido por 102 bombeiros, apoiados por 37 veículos, na freguesia de Vale de Asnes, no concelho de Mirandela.

Segundo a página na Internet da Protecção Civil, há neste domingo de manhã um total de 41 ocorrências – que mobilizam 512 bombeiros e 165 veículos – das quais 29 estão em curso, quatro em resolução e oito em conclusão.

