Choque em montanha russa de Madrid faz 33 feridos

Trinta e três pessoas, incluindo menores de idade, ficaram feridas neste domingo na sequência de um choque de dois comboios da montanha russa do Parque de Atracções de Madrid, noticiou a agência espanhola EFE citando fontes locais.

Entre os menores feridos, estão seis crianças com menos de dez anos.

O acidente registou-se às 14h30 locais (menos uma hora em Portugal) quando dois comboios da chamada atracção "Trem da Mina" chocaram. Esta atração é a primeira montanha russa em Espanha a utilizar óculos de realidade virtual interactiva.

Após o acidente, a Protecção Civil foi chamada ao local. Entre os danos há contusões e outros ferimentos ligeiros.

Vinte e sete dos 33 feridos foram transportados para centros hospitalares da capital espanhola.

Os restantes feridos optaram por ir ao hospital ou centro de saúde pelos seus próprios meios, indicou a Protecção Civil.

A montanha russa envolvida no acidente havia passado "todos os controlos" que se fazem diariamente no Parque de Atracções de Madrid, asseguraram à EFE fontes daquele recinto, garantindo que a segurança das pessoas é um "valor fundamental que prevalece sobre qualquer outro".

As mesmas fontes sublinharam que os ferimentos provocados pelo acidente foram ligeiros e pediram "tranquilidade", apesar de não ocultarem o "desgosto tremendo" pelo sucedido.

Consideraram ainda primordial conhecer as causas do acidente, que já está a ser investigado pelos técnicos do Parque de Atracções, acompanhados pela polícia municipal.

A montanha russa foi encerrada após o acidente, mas o resto das atracções continua a funcionar com normalidade.

O "Trem da Mina", inaugurado em 2012, é a primeira montanha russa que recorre a óculos de realidade virtual interactiva em Espanha, tem uma altura de 17,5 metros, 450 metros de largura e demora 100 segundos a completar o percurso, atingindo uma velocidade máxima de 55 quilómetros/hora.

