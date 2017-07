Contratar Cristiano Ronaldo é "missão impossível", diz Mourinho

O treinador do Manchester United, José Mourinho, considerou neste domingo como uma "missão impossível" fazer regressar aos “red devils” o futebolista português Cristiano Ronaldo, actualmente ao serviço do Real Madrid.

"Nem vou perder o meu tempo a pensar em jogadores que são missão impossível", disse Mourinho, quando questionado se poderia contratar Ronaldo, alegadamente descontente no Real Madrid e em Espanha.

José Mourinho falava à margem do encontro com os Los Angeles Galaxy, do português João Pedro, naquele que foi o primeiro particular da pré-temporada do Manchester United, que venceu por 5-2.

O treinador português, que apostou no compatriota Joel Pereira para a baliza na segunda parte, já pôde ver em acção os dois reforços para a nova temporada, o defesa sueco Victor Lindelof, contratado ao Benfica, e o avançado Romelu Lukaku, ex-Everton.

